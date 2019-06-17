0553 313 94 23

Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’, ‘seks’ siteleri vaadi istedi!

Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını hakkında değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı büyük bir rezalete imza attı. Gençlere sunulan vaatleri eleştiren Altaylı, cinsel sapıklığın teşir edildiği müstehcen içerikli internet sitelerinin erişime açılmasının vaat edilmesini istedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:52

Binali Yıldırımile Ekrem İmamoğlu dün ortak canlı yayında bir araya gelerek vaatlerini paylaştı. Habertürk kanalında ortak canlı yayın hakkında değerlendirmede bulunan Fatih Altaylı ise gençlere sunulan vaatleri eleştirirken skandal sözler sarfetti.

Altaylı'dan büyük rezalet!

Altaylı, hangi adayın daha ikna edici olduğu konusunu konuşurken “Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi” diyerek büyük bir rezalete imza attı.

Altaylı’nın bu ahlakdışı isteği sosyal medyada "Altaylı iyice sapıklaştı" yorumlarına neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:52
  1. Fatih Altaylı
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
    1. Soylu'dan 112 Çağrı Merkezi'ne ziyaret
    2. Yabancı şirketlerin ‘Türk yazılımcı’..
    3. Dev uyuşturucu operasyonunda 49 gözaltı
    4. "Kendimi buldum" Dediği Kickboks’ta 2...
    5. Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında..
    6. Engelli annelerine doğru iletişim..
    7. MTSO ile KOSGEP arasında Mentörlük..
    8. Halkbank'tan Hasan Yeşilbudak'la yeni..
    9. Feyzi: “Kahverengi altınımıza hep..
    10. Kablo hırsızlarına suçüstü baskın
    11. Edirne’de, lastik botta 37 düzensiz..
    12. Dijital reklamda yatırım atağı
    13. AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti..
    14. Jandarmadan Dicle Elektrik’e teşekkür..
    15. Avrupa borsaları
    16. Uyumsoft dünya markası olacak
    17. ASEV’den dikkat çeken final
    18. İslami finansın büyüklüğü 3 trilyon..
    19. ‘Sıfır Atık Projesi’ne defileli destek
    20. Park halindeki araca çarparak camdan..
    21. Düğün sezonu piyasaları canlandırdı
    22. Sıcaklar artıyor, beslenmeye dikkat
    23. Benek: “Turizmde rehberin önemi büyük”
    24. İşitme engelli çift böyle ‘evet’ dedi
    25. Ailelere karne tatili tavsiyeleri
    26. Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’,..
    27. Yerli telefona da taksit olsun
    28. Yunusemreli güreşçiler Ankara’dan..
    29. Denizde düzensiz göçmen operasyonu
    30. Jandarmanın 180. kuruluş yıldönümü
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler