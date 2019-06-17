Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’, ‘seks’ siteleri vaadi istedi!
Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını hakkında değerlendirmede bulunan Habertürk yazarı Fatih Altaylı büyük bir rezalete imza attı. Gençlere sunulan vaatleri eleştiren Altaylı, cinsel sapıklığın teşir edildiği müstehcen içerikli internet sitelerinin erişime açılmasının vaat edilmesini istedi.17 Haziran 2019 Pazartesi 10:52
Binali Yıldırımile Ekrem İmamoğlu dün ortak canlı yayında bir araya gelerek vaatlerini paylaştı. Habertürk kanalında ortak canlı yayın hakkında değerlendirmede bulunan Fatih Altaylı ise gençlere sunulan vaatleri eleştirirken skandal sözler sarfetti.
Altaylı'dan büyük rezalet!
Altaylı, hangi adayın daha ikna edici olduğu konusunu konuşurken “Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi” diyerek büyük bir rezalete imza attı.
Altaylı’nın bu ahlakdışı isteği sosyal medyada "Altaylı iyice sapıklaştı" yorumlarına neden oldu.
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