Fatih Altaylı iyice ‘sapıklaştı’, ‘seks’ siteleri vaadi istedi!

Binali Yıldırımile Ekrem İmamoğlu dün ortak canlı yayında bir araya gelerek vaatlerini paylaştı. Habertürk kanalında ortak canlı yayın hakkında değerlendirmede bulunan Fatih Altaylı ise gençlere sunulan vaatleri eleştirirken skandal sözler sarfetti.

Altaylı'dan büyük rezalet!

Altaylı, hangi adayın daha ikna edici olduğu konusunu konuşurken “Birisi ‘Gençlerin seks kanallarına girmesinin yolunu açacağım’ deseydi” diyerek büyük bir rezalete imza attı.

Altaylı’nın bu ahlakdışı isteği sosyal medyada "Altaylı iyice sapıklaştı" yorumlarına neden oldu.