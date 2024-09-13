Altaylı: İSKİ bu ne? Yandaşlar bile suda Ekrem'e isyan etti. Elektriğe zam mı geldi, ne oldu?

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Göreve geldiği günden beri suya yüzde 800 oranında zam yapan Geç okunan faturalarla adeta İstanbullunun cebine el atan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun soygununa yandaşları bile isyan etti. Önceki zamlar için eleektriğe gelen zamım gerekçe gösteren, ancak elektriğe zam gelmeden de şimdi suya kısa aralıklarla zam yapan CHP'Li Erem İmamoğlu, yandaşlarını bile isyan ettirdi.

İnternet portalı çözüm platformu “Şikayetvar”a çok sayıda şikâyet yağarken İmamoğlu’nun trollüğünü yapan yandaş gazeteciler de fatura soygunundan dert yandı. Ekonomist Mert Başaran, katıldığı bir televizyon programında bugüne kadar elektrik faturasını geçen su faturasına şahit olmadığını belirterek ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını söyledi. Son olarak ise aklını CHP’ye kiralayan Fatih Altaylı da 31 Mart yerel seçimlerden sonra ödediği faturaların neredeyse dört katına çıktığını belirtti. Artan tüketimi ile gelen fatura arasındaki uçuruma dikkat çeken Altaylı yayımladığı videoda, “29 Mart 2024, 695 lira ödemişim. 27 Mayıs 2024, 1128. Hemen hemen iki katı. Sonra temmuz ayı faturası. 1758 lira. Ağustos ayı faturası 2264 lira. Tüketimim yüzde 30 artmış. 600 lira ile 2 bin 200 lira arasında yüzde 30 mu fark var? Daha komiğini söyleyeyim. Benim asistanım Güler’in Şişli’de oturmadığı evi var. 300 lira su faturası gelmiş. Bir başka arkadaşım. Yok evde. 800 lira fatura gelmiş. Evde kimse yok. Bu ne abi?” ifadelerini kullandı.

Kademeli olarak soygun

Su faturalarının gelmesiyle birlikte önceki aylarda ödedikleri faturaların 2-3 katına çıkan su faturaları ile karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, sosyal medyada yüksek su faturalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Birçok kullanıcı, İSKİ’nin faturalardaki artışı kademeli olarak artırdığına dikkat çekti. İşte İstanbulluların İSKİ fatura şikâyetlerinden bazıları:

Nebiye adlı kullanıcı, 3 kişinin yaşadığı konuta su faturasının üç aydır yüksek geldiğini son faturanın ise 1200 TL’den fazla olduğunu belirtirken müşteri hizmetlerinin ise konuyla lakayt bir şekilde ilgilendiği söyledi.

Bereket rumuzlu kullanıcı ise, 17 Ağustos 09:39 1.515, bu ay İSKİ su faturam yaklaşık 1400 TL geldi, normalde maksimum 400 geliyordu. Detaylara baktığımda fiyatlandırmanın inanılmaz fahiş şekilde yapıldığını gördüm. Normalde zaten en düşük kademede dahi yüksekken Kademeli fatura ile insanların bir arada yaşaması resmen cezalandırılmış. Birim fiyatı neyse söyleyin olsun bitsin. Evdeki tüm bireyler ayrı dairede yaşasa çok daha düşük fiyat alacakken sırf aynı hanede kullanıyor diye bu fiyatlandırma akıl işi değil. İBB yönetiminin seçimden önce gelirken en büyük vaadi olan su, ulaşım vs. indirimleri en büyük gider olmuş durumda. Güya 10 metreküpe kadar insani kullanım hakkı vs. bedava olayları vardı gördük o da kalması ortada Keşke Oy vermeseydik. Özelikle ikinci seçimden sonra artık bizi cepte görüp dayadılar zamları” şeklinde şikâyette bulunmuş.

Emrah isimli kullanıcıda şikayetvar.com’a yazdığı şikâyette “Su faturam 2626 TL gelmiş. Son olarak 11 Temmuz da gelmişlerdi. Ne hakla 2 ay bekleyip fatura kesiyorsunuz ve son ödeme bugün yani fatura kesildiği gün. Allah’a havale ediyorum sizi buradan beddua etmek yasak. Sizinle ahirette görüşeceğiz. 11 Temmuz da 853 TL fatura gelmişti bayağı su harcadık diye biliyorum ama ortalama bakarsan 2 aylık en yüksek şekilde 1600 TL vs. olması lazım. 2626 nedir Allah aşkına” ifadelerini kullanarak gelen fahiş faturaya isyan etmiş.