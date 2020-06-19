Fatih Altaylı ile Habertürk arasında HDP çatlağı: "Ben olsam konuk çağırırım"

Fatih Altaylı, Habertürk TV programcıların art arda gelen HDP açıklamalarının ardından konuyu Habertürk'teki köşesine taşıdı.

Karara katılmadığını ancak kanalın yayın politikası nedeniyle uymak zorunda kaldığını söyleyen Altaylı, yayın organlarının ideolojik tavır alabileceğini ve bunun da basın özgürlüğü kapsamında olduğunu ifade etti.

Fatih Altaylı, yazısının devamında "Ama kendini merkezde, herkese eşit mesafede, tarafsız olarak gören bir yayın organı iseniz, böyle kısıtlamalarınız olamaz." ifadelerini kullandı.

Veyis Ateş'e tepki

Habertürk sunucusu Veyis Ateş'e sözlerine katılmadığını belirten Altaylı, "Ben daha eski bir gazetecilik geleneğine mensubum. Böyle düşünmem, düşünemem." dedi.

Ateş ne demişti

Veyis Ateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söylemişti:

"Terör örgütleriyle araya mesafe koymayanları, kanlı eylemleri kına(ya)mayanları ekranlarımıza davet etmiyoruz, etmeyeceğiz de..."