Fatih Altaylı ‘elinize sağlık’ diyecek mi? PKK yandaşlarından Filistin destekçisine saldırı
İsveç'te terör örgütü YPG/SDG yandaşları Filistin bayrağı taşıyan gence saldırdı. Kalleş saldırı sonrası Fatih Altaylı isimli provokatör YouTuber'ın "eline sağlık" tweet'i yeniden gündem oldu.
Terör örgütü YPG/SDG yandaşı bir grup, Stockholm'deki Sergels Torg Meydanı'nda gösteri düzenledi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde terör örgütünü simgeleyen paçavraları açan grup, o sırada meydanda elinde Filistin bayrağı taşıyan bir genci hedef aldı.
Terör örgütü yandaşları, gencin elindeki bayrağı alarak fiziksel şiddet uyguladı.
Olay yerinde bulunan İsveç polisi ise saldırılara müdahale ederek, saldırıya uğrayan genci olay yerinden uzaklaştırdı.
Fatih Altaylı, 1 Ocak 2024’te İstanbul’da düzenlenen “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” yürüyüşünün ardından, Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir’e yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy için “Eline sağlık” tweet’i atmış ve bu paylaşımı büyük tepki çekmişti.
Altaylı, bu olayda şiddeti öven tavrıyla, Müslümanlara ve dini sembollere yönelik saldırıları normalleştiren bir zihniyeti temsil etmişti.