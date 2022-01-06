Fatih Altaylı CHP’nin doktoru oldu! İşte ilk muayene sonucu

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında, CHP’nin acil olarak alması gereken önlemlere yönelik doktor reçetesi sundu.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP’nin gerçek hastalığı!

Altaylı’nın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“CHP yönetiminin acil olarak alması gereken bir önlem var.

Partili milletvekillerini ve parti adına konuştuğu düşünülen isimleri bir miktar sorumlu davranmaya zorlamak.

Çünkü CHP’de bir hastalık var.

Bu hastalık daha önce Kemal Kılıçdaroğlu’nda da vardı ama artık bunu yapmıyor.

Ama partinin geri kalanı bu hastalıktan mustarip.

Hastalığın adı desteksiz atmak.

Toplumun bir kesimi tarafından yapılan dedikoduları, yakıştırmaları gerçekliğini doğru düzgün araştırmadan, belgeye dayandırmadan çıkıp kamuoyu önünde söylemek, sonra da belgesi istendiğinde madara olmak.

Demiyorum ki, bu söylenenlerin tümü yanlış ve dedikodudan ibaret.

Doğru da olabilir.

Ama bir siyasetçi, kürsüden kendisini ve partisini bağlayacak bir şey söylüyorsa bunu belgelemeli, kanıtlayabilmeli.

Karşı taraf tam tersini söylediğinde apışıp kalmamalı.

Ne yazık ki, CHP’li vekillerde son dönemde söyleyip

kanıtlamamak bir özellik haline geldi ve tüm muhalefete zarar verecek boyuta ulaştı.”