Fatih Altaylı ‘Balık’ Ekrem’i kutladı! Ben de olsam aynısını yapardım

İstanbul'da kar felaketinin yaşandığı, milyonlarca insanın yollarda mahsur kaldığı gün CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yakalandığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca İstanbullu'dan büyük tepki alan İmamoğlu, Fatih Altaylı tarafından tebrik edildi. Altaylı bugünkü yazısında İmamoğlu'nu tebrik ederek "Ben de olsam aynısını yapardım" dedi.

"Ekrem İmamoğlu'nu kutluyorum"

Bugünkü yazısında İmamoğlu'nun büyükelçi ile yemeğini ele alan Altaylı, İBB Başkanı'nın gittiği balıkçının dünyanın en iyi balık lokantalarından biri olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun balıkçı seçiminin doğru ancak tutumunun yanlış olduğunu söyleyen Altaylı, "İddialar ortaya atıldığı zaman susmak ve kendisini savunan partilileri de zor durumda bırakmak yerine, “İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile randevumuz vardı. Birkaç saatliğine kriz merkezinden ayrılıp konuğumla yemek yedim çünkü adam bu randevu için Ankara’dan gelmişti iptal etmek çok ayıp olacaktı” diyebilirdi." dedi.



İşte Altaylı'nın o yazısı;



Ekrem İmamoğlu’nu lokanta seçiminden dolayı kutluyorum.

Balıkçı Kahraman bana göre dünyanın en iyi balık lokantalarından biridir.

Bakın abartmıyorum, özellikle Kalkan balığını daha iyi yapan bir yer bana göre yoktur.

Bilbao ile San Sebastian arasındaki Getaria kasabasındaki El Kano bile bence Kahraman’dan sonra gelir.

İngiliz Büyükelçisi’ni götürmek için mükemmel bir mekandır.

Değil İngiliz Büyükelçisi, ABD Başkanı misafirim olsa onu da Balıkçı Kahraman’a götürürüm.

(Ben de birkaç haftadan beri, Kahraman’ı Bire Bir programına davet edip duruyordum. Bu olaylardan sonra işimiz zor.)

Bu yüzden de İmamoğlu’nun seçimi doğru ama tutumu yanlış.

İddialar ortaya atıldığı zaman susmak ve kendisini savunan partilileri de zor durumda bırakmak yerine, “İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi ile randevumuz vardı. Birkaç saatliğine kriz merkezinden ayrılıp konuğumla yemek yedim çünkü adam bu randevu için Ankara’dan gelmişti iptal etmek çok ayıp olacaktı” diyebilirdi.

Ama İmamoğlu bu net tavrı sergilemektense sanki büyük bir ayıp yapıyormuşçasına, balıkçıda değil de başka bir yerde yakalanmışçasına bir tutum sergileyince başta kendisi herkesi zor durumda bıraktı.

Belki de, İngiliz Büyükelçisi ile yemek yediğinin ortaya çıkmasını istemedi. Hatta belki bunu kendi partisinden bile gizli tutmak istiyordu, bilemeyiz.

Sonuçta büyük yara aldı.

Balıkçı Kahraman Türkiye standartlarında ucuz bir lokanta değildir.

Ama şimdiye kadar ödenmiş en büyük faturayı galiba İmamoğlu ödedi.