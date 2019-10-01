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Fatih Altaylı, Ali Koç'un Mustafa Cengiz'i çektiği fotoğrafa yorum yaptı

Fatih Altaylı, Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi çekilen meşhur fotoğraf için yaptığı yorumda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yerden yere vurdu.

01 Ekim 2019 Salı 10:49
Fatih Altaylı, Ali Koç'un Mustafa Cengiz'i çektiği fotoğrafa yorum yaptı

Fatih Altaylı, Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar ve Kasımpaşa Futbol Planlama ve Gelişim Direktörü Serkan Reçber'in de yorumlarıyla katıldığı Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un fotoğrafını yorumlayan Altaylı "Ben buna karışmam ama sadece şunu söyleyebilirim: Rakibinin başkanı haalardan beri haalardan beri çok sevdiğini söylediğin teknik direktörüne hakaretler savuruyor, ağır eleştiriler yapıyor. Ben Galatasaray Başkanı olsaydım eğer Sayın Bakan'ı kapıda karşılardım, Ali Koç'a ikinci başkanı yollardım.

''İki istasyon kaparım diye orada böyle davranamam''

Konfor içerisinde maç izlemesini sağlanmasını söylerdim ve derdim ki 'Ben kendisini karşılamak istemiyorum çünkü benim camiama karşı son derece agresif ve terbiyesiz tavırları var' Sayın bakana da derdim ki 'Prensibim gereği kulübüm hakkında ileri geri konuşmuş biriyle yan yana oturamam. Size saygısızlık ettiğimi düşünmeyin' Ben o fotoğrafı vermem çünkü ben kendimi temsil etmiyorum. Ben benzin istasyonu sahibi değilim. Yarın öbür gün Koç'un şirketlerinden iki istasyon kaparım diye orada böyle davranamam! Bana bunu söyleyen adamla bu pozisyona girmem! Birisi senin aile fertlerin hakkında abuk subuk konuşacak, kol kola gireceksin!" dedi.

''Terim'in kafası artık başka yerde''

Altaylı, ''Diagne kötü, Eren Derdiyok kötü, Falcao kötü öyle mi? Fatih Terim mi iyi? Sen de ki, 'Ben artık tırsık oldum, ben artık başka yerlere bakıyorum' de. Fatih Terim bu maçta Mustafa Cengiz ile Ali Koç'un fotoğrafını konuşmadıysa.. Al sen Sportif A.Ş'nin başına geç. Fatih Terim'in kafası artık başka yerde, çok net." ifadelerini kullandı.

''Galatasaray’ın altyapısı nerede?''

Galatasaray'ın altyapısından oyuncu çıkmadığını vurgulayan Altaylı, "Galatasaray'ın altyapısı nerede. Bu takımı koşturamıyorsun al Yunus'u bakalım. Fatih Terim Galatasaray'da ne zamandan beri var? 1996'dan bu yana gitti geldi, 23 senedir var. Galatasaray'da Fatih Terim, 23 senede insanın bir tane yardımcısı olmaz mı? 23 senede bir teknik direktör çıkarmaz mı? Hasan ile Ümit Davala ne yapıyorlar? Fatih hoca takım otobüsünden iniyor. Ümit Davala ile Hasan Şaş 'Çekilin hoca geliyor' diyorlar. 23 senedir sağa sola dayılık yapan iki tane adam mı çıkarmak? 23 senede birini bulursun. Galatasaray'ın efsane kaptanı kim? Bülent Korkmaz. Monaco ile oynarken Bülent Korkmaz 17 yaşındaydı. Ben 45 senedir bu futbolun içindeyim. Nerede bu çocuklar, niye çıkmıyorlar?" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 10:49
  1. Fatih Altaylı
  2. Hande Sarıoğlu
  3. Habertürk TV
  4. Emin Çağlar
  5. Kasımpaşa Futbol Planlama ve Gelişim Direktörü Serkan Reçber
  6. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz
  7. Ali Koç
  8. Diagne
  9. Fatih Terim

YORUM YAZ

  • hizipsavarhizipsavar17 dk önce
    zaten senin gibi kibirli zevatlartın yüzünden türk sporu ve muhalefeti buralarda. ha fatih terim ha sen türk sporu için bir yüz karasısınız. artık çekin gidin be kardeşim. yetmedi mi bu milleti sömürdüğünüz.

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