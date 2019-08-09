Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle görüştüm’ dedi ve açıkladı: İçeride destek veren...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti içinde ağırlığı olan bir isimle konuştuklarını köşesine taşıdı.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Başarılı olabilir mi, emin değilim. Zannetmiyorum. Bugün için zor. “Ali Babacan ve Abdullah Gül hareketi için söyledikleri ise şöyle: “O hareketin başı kim? Abdullah Bey mi, Ali Bey mi? Başkası mı? Bir çok isim var orada adı geçen ama öne çıkan yok gibi. Ali Bey çok başarılı teknik bir arkadaşımız. Çok iyi hizmetleri de oldu vaktiyle. Ama siyasetçi tarafı zayıf. Yarın parti kursalar mitinglerde Ali Babacan’ı gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz kitlenin karşısında! Ben getiremiyorum. Keza Abdullah Bey de o şekilde. Bana sorarsanız o hareketin AK Parti’de karşılığı yok. Ama Davutoğlu’nun aksine onların da dışarda karşılığı var. Yurt dışından çok desteklendiklerini biliyorum. İçerde de kendilerine destek veren çevreler olacaktır ama onlar AK Parti çevreleri olmayacaktır.”

"Abdullah Gül'ün karşılığı yok"

Abdullah Bey’in AK Parti’de karşılığı yok mu diye soruyorum. “Artık yok. Cumhurbaşkanlığı sürecinde ve kritik zamanlardaki söylemleri tabanda hoş karşılanmadı.” cevabını veriyor. Bu fazlasıyla AK Parti içinden bir görüş. Ne kadar gerçekçi göreceğiz!