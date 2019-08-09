0553 313 94 23

Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle görüştüm’ dedi ve açıkladı: İçeride destek veren...

Yazar Fatih Altaylı, AK Parti içindeki üst düzey bir isimle yeni parti konulu bir görüşme yaptığını açıkladı. Altaylı, görüşmede parti kuracağı iddia edilen Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül ile ilgili dikkat çeken detayları köşesine taşıdı

09 Ağustos 2019 Cuma 18:18
Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle görüştüm’ dedi ve açıkladı: İçeride destek veren...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, AK Parti içinde ağırlığı olan bir isimle konuştuklarını köşesine taşıdı.

Fatih Altaylı'nın yazısından ilgili bölüm şöyle:

 “Başarılı olabilir mi, emin değilim. Zannetmiyorum. Bugün için zor. “Ali Babacan ve Abdullah Gül hareketi için söyledikleri ise şöyle: “O hareketin başı kim? Abdullah Bey mi, Ali Bey mi? Başkası mı? Bir çok isim var orada adı geçen ama öne çıkan yok gibi. Ali Bey çok başarılı teknik bir arkadaşımız. Çok iyi hizmetleri de oldu vaktiyle. Ama siyasetçi tarafı zayıf. Yarın parti kursalar mitinglerde Ali Babacan’ı gözünüzün önüne getirebiliyor musunuz kitlenin karşısında! Ben getiremiyorum. Keza Abdullah Bey de o şekilde. Bana sorarsanız o hareketin AK Parti’de karşılığı yok. Ama Davutoğlu’nun aksine onların da dışarda karşılığı var. Yurt dışından çok desteklendiklerini biliyorum. İçerde de kendilerine destek veren çevreler olacaktır ama onlar AK Parti çevreleri olmayacaktır.”

"Abdullah Gül'ün karşılığı yok"

 

Abdullah Bey’in AK Parti’de karşılığı yok mu diye soruyorum. “Artık yok. Cumhurbaşkanlığı sürecinde ve kritik zamanlardaki söylemleri tabanda hoş karşılanmadı.” cevabını veriyor. Bu fazlasıyla AK Parti içinden bir görüş. Ne kadar gerçekçi göreceğiz!

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 18:18
  1. Ahmet Davutoğlu
  2. Ali Babacan
  3. Abdullah Gül
  4. yeni parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan kişinin kaybolması
    1. Arkeolojik vadide yürüyüşe çıkan..
    2. HDP’li Silopi Belediyesinin işten..
    3. Osmangazi kurban bayramına hazır
    4. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet..
    5. Bakan Soylu, bayram tedbirlerini..
    6. Mustafa Savaş’ın Kurban Bayramı mesajı
    7. Bu hafta altın kazandırdı, borsa ve..
    8. Tokat'ta bayram öncesi "drone" ile..
    9. Jandarma sürücüleri drone ile havadan..
    10. Çaykur Rizespor’da 4 imza birden
    11. Basın açıklaması yaparken depreme..
    12. Başkan Dündar personelle bayramlaştı
    13. Başkan Fadıloğlu, mesai bitiminde..
    14. Başkan Gümrükçü’den işçilere bayram..
    15. Başkan Dutlulu, belediye çalışanları..
    16. Gençlerbirliği, Flavio da Silva..
    17. Şanlıurfa Kurban Bayramı namazı saat..
    18. Mudanya’nın genç hafızları Suuçtu..
    19. Piyasalarda gün sonu
    20. Bayram öncesi vatandaşlar..
    21. Bakan Pakdemirli mısır alım fiyatını..
    22. Başkan Gültak, personeli ile bir araya..
    23. Kazada hayatını kaybeden anne ile kızı..
    24. Borsa günü yükselişle tamamladı
    25. Binanızı 4 adımda yangından koruyun
    26. Başkan Demir: "Kamu yatırımları..
    27. Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest..
    28. Antalya'da 4 milyon lira değerindeki..
    29. Fatih Altaylı 'AK Partili bir isimle..
    30. Samsun'da Kurban Bayramı namaz saati..
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Hayrettin Karaman, “İşte bu olmadı” dedi, Milli Eğitimdeki tepki çeken atamayı açıkladı
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!
    Erdoğan'ın hamlesi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçti!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!