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Gündem Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha demokratik
Gündem

Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü: Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan daha demokratik

Yeniakit Publisher
2023-07-20 11:27:00 - 2023-07-20 11:28:00

Gazeteci Fatih Altaylı, yayınladığı videoda CHP'de il ve ilçe örgütlerinin görevden alınmaya başladığını ifade ederek, "Hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha anti-demokratik değildir." dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube hesabından yayınladığı videoda CHP'deki gelişmelere ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'dan daha antidemokratik olduğunu söyleyen Fatih Altaylı şunları yazdı:

"CHP'de bu kez kurultay süreçlerinde olmayan bi'şey oluyor. İl ve ilçe örgütleri görevden alınmaya başlandı. Oyu belli, tavrı belli hop görevden alınıyor. Bu açıkca söylüyorum siyasi ahlaksızlıktır.

Çok açık söylüyorum; CHP Genel Başkanı bugün Erdoğan'a demokrasi dersi verecek, ona demokrasiden, özgürlükten, hukuktan dem vuracak pozisyonda değildir. Kendisinin yanında Tayyip Erdoğan daha demokrat bi görüntü sergilemeye başlamıştır.
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Hiçbir şey, hiç kimse Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha anti-demokratik değildir."

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