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Medya Fatih Altayı, önce s.çtı, şimdi sıvıyor! O edepsizliği, utanmadan böyle savundu
Medya

Fatih Altayı, önce s.çtı, şimdi sıvıyor! O edepsizliği, utanmadan böyle savundu

HaberTürk'ün ağzı bozuk yazarı Fatih Altaylı, Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 Dünya Kupası seremonisinde, Lionel Messi'ye "bişt" adı verilen Katar geleneksel kıyafetinin giydirilmesini sindirememişti. "Messi milli forman yerine o acayip katar zımbırtısını ile kupa kaldırıyor. Sıçayım böyle futbola. Katar para ile her şeyi sayın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık" herzelerini yumurtlayan Altaylı, susup oturacağına, kendisine yöneltilen eleştirilere bir de cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 13:29:00 -
Fatih Altayı, önce s.çtı, şimdi sıvıyor! O edepsizliği, utanmadan böyle savundu

 

 

HaberTürk'ün ağzı bozuk yazarı Fatih Altaylı, Arjantin'in şampiyonluğa ulaştığı 2022 Dünya Kupası seremonisinde, Lionel Messi'ye "bişt" adı verilen Katar geleneksel kıyafetinin giydirilmesini sindirememişti.

"Messi milli forman yerine o acayip katar zımbırtısını ile kupa kaldırıyor. Sıçayım böyle futbola. Katar para ile her şeyi sayın aldı. Rezillik. Utanç. Terbiyesizlik. Saygısızlık" herzelerini yumurtlayan Altaylı, susup oturacağına, kendisine yöneltilen eleştirilere bir de cevap verdi.

"Konunun ne Katar'la, ne dinle, ne imanla alakası yoktu. Bazı beyinsizler "Katar'ın ulusal kıyafetinden niye rahatsız oldun" diyor ve bütün ahmaklıkları ile Arap kültürünü, İslam zannetmeye devam ederek beni din düşmanlığı ile suçluyor. Ne diyeyim böyle bir cehalete.

Kupa Türkiye'de olsa eskiden kaftan giydirme geleneğimiz vardı diye şampiyonlara kaftan mı giydireceğiz?" diyerek küfürbazlığının üzerini örtmeye çalışan Altaylı, orta yere yaptığı pisliği resmen sıvamış oldu.  

 

 

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