Fas'tan Suud'lara Cemal Kaşıkçı çağrısı!

Fas Ulusal Basın Sendikası, Suudi Arabistan'a, Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, Kaşıkçı'nın resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra geri çıkmadığı ve şimdiye kadar da kendisinden haber alınamadığı belirtilerek, sendikanın bu durumdan ciddi endişe duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'a gazeteci Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin bağımsız bir soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan Büyükelçiliği önünde gösteri çağrısı

Öte yandan sendika, ülkedeki tüm gazetecilere 25 Ekim'de Suudi Arabistan'ın Rabat Büyükelçiliği önünde düzenlenecek gösteriye katılmaları çağrısı yaptı.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Kaşıkçı'nın kaybolmasının ardından kendisinin orada öldürüldüğü iddialarını yalanlayan Suudi yetkililer, Başkonsolosluktan çıktığını ve akıbetine ilişkin bir bilginin bulunmadığını savunuyor.