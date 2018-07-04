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Fas'tan İstanbul'a geldi, para dağıtıp polisi ısırdı!

Taksim’de ilginç bir olay yaşandı. Tatil için İstanbul’u tercih eden Faslı turist, dilencilere yüklü miktarda para bıraktı. Dikkatleri üzerine çeken turist, yapılan müdahaleden sonra polisin elini ısırdı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27
Fas'tan İstanbul'a geldi, para dağıtıp polisi ısırdı!

Dilencilere yaklaşık 500 lira dağıtan Faslı turist, polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alındığı sırada bir polisin elini ısıran turist, "Arkadaşlarım hava soğuk dediği için mont giydim. Çok para kazanıyorum, ondan dağıttım" dedi.

Taksim'de karakola götürülen Faslı turist F.S. ilk ifadesinde, "Katar'da çalışıyorum. İstanbul'a bugün uçakla gezmek için geldim. Arkadaşlarım bana, 'Burası çok soğuk, yağmur yağıyor, üzerine mont giy' demiştiBu nedenle montumu giyerek geldim. Bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Katar'da çalıştığım yerde çok para kazanıyorum. Benden para isteyen dilencilere de para verdim. Bir suçum yok" dedi. Turist F.S. ilk ifadesinde Katar'da ne iş yaptığını söylemedi. Polislerin, turist F.S. hakkındaki incelemeleri devam ediyor.

DİLENCİLERE 500 TL DAĞITTI

Taksim'de hava sıcaklığına rağmen üzerine kışlık mont giyen ve meydanda mendil satan dilencilere para dağıtan turistin şüpheli hareketleri polislerin dikkatini çekti. Polisler, Fas uyruklu 21 yaşındaki T.S.'yi takibe aldı. Taksim Meydanı'nda dilencilere yaklaşık 500 lira dağıtan turist, polisler tarafından takip edildiğini fark edince hızlıca uzaklaşmaya çalıştı. Polisler bu sırada T.S.'yi yakaladı. Elindeki poşet torbadaki paraları fark eden polis ekipleri kimlik kontrolü yaptığı sırada F.S. tekrar koşarak kaçmaya çalıştı. F.S., kendisini yakalamaya çalışan polisin, elini ısırdı. Polisler kaçmaya çalışan şüpheliyi yere yatırarak kelepçeledi.

"HAVA ÇOK SOĞUK DEDİLER"

Taksim'de karakola götürülen Faslı turist F.S. ilk ifadesinde, "Katar'da çalışıyorum. İstanbul'a bugün uçakla gezmek için geldim. Arkadaşlarım bana 'Burası çok soğuk, yağmur yağıyor, üzerine mont giy' demişti. Bu nedenle montumu giyerek geldim. Bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Katar'da çalıştığım yerde çok para kazanıyorum. Benden para isteyen dilencilere de para verdim. Bir suçum yok" dedi. Turist F.S. ilk ifadesinde Katar'da ne iş yaptığını söylemedi. Polislerin, turist F.S. hakkındaki incelemeleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 16:27
  1. İstanbul
  2. taksim
  3. faslı turist
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