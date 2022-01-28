Fas'tan İran'a tepki
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İran'ın bazı Afrika ülkelerinde Hizbullah'ı harekete geçirmeye çalıştığını duyurdu.
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İran'ın Afrika'nın batı bölgelerinde bölgeye sızmaya çalıştığını ifade etti.
Geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği basın açıklamasında Burita, Afrika'nın manevi emniyetini İran'ın girişimlerine karşı koruma sözü verdi.
"İran Batı Afrika'ya girerek bölgede Şii inancını yayma planları yapıyor." şeklinde konuşan Burita, İran'ın bölgedeki Şiileştirme çalışmalarını eleştirdi.
İran, Fas yönetimine karşı Batı Sahra'nın bağımsızlığı için savaşan Polisario Cephesi'ne de destek vermekle suçlanıyordu. Özellikle İran destekli Şii Lübnan Hizbullahı hareketinin Polisario mensuplarını eğittiği belirtiliyordu.
Bunun yanı sıra İran özellikle Nijerya'da ciddi bir Şiileştirme faaliyeti yürütüyordu.
İran'ın Suriye, Irak, Lübnan, Filistin, Yemen, Bahreyn, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, Somali, Nijerya, Bosna gibi birçok ülkede benzeri faaliyetler yürüttüğü ifade ediliyor.
Kaynak: Mepa News