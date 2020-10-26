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Dünya Fas'tan Fransa'ya karikatür tepkisi
Dünya

Fas'tan Fransa'ya karikatür tepkisi

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin ortalığa saçılmasının teşvik edilmesine Fas'tan sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 03:15:00 -
Fas'tan Fransa'ya karikatür tepkisi

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hz. Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanmasından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Hazreti Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, kişinin özgürlüğünün, başkalarının özgürlüğü ve inançlarının başladığı yerde bittiği belirtildi.

Yapılan açıklamada ayrıca, 2 milyarı aşkın kişinin dini olan İslamiyet'e hakaretin ve kışkırtmaların her ne sebeple olursa olsun ifade özgürlüğü olamayacağı belirtildi.

Faslıların, "Fransız ürünlerini boykot" etiketiyle cuma günü başlattığı kampanya, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fas'ta büyük bir kesim Fransız ürünlerini boykot ediyor.

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