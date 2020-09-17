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Aktüel Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto çağrısı
Aktüel

Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-17 00:23:40 -
Fas'taki sivil toplum kuruluşlarından İsrail'le normalleşme anlaşmalarını protesto çağrısı

RABAT (AA) - Fas'ta 28 sivil toplum kuruluşu, Filistin ile dayanışma ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına tepki için gösteri çağrısında bulundu.

Ülkedeki 28 sivil toplum kuruluşu tarafından yayımlanan ortak açıklamada, cuma günü meclis binası önünde "Filistin emanet, normalleşme ihanet" temasıyla düzenlenmesi planlanan gösteride, "BAE'li ve Bahreynli liderlerin, ABD himayesinde Siyonist düşmanla imzaladığı normalleşme ve ihanet anlaşmalarının" protesto edileceği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca söz konusu eylemin Fas halkının, Filistin meselesine yönelik hiçbir tasfiye girişimini kabul etmemesi kapsamında da düzenlendiği belirtildi.

Filistin meselesinin Fas halkı için her zaman ulusal bir mesele olduğu kaydedilen açıklamada, cuma günü düzenlenecek eylem kararının, Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından alındığı kaydedildi.

İsrail'e karşı çok yönlü direniş başlatılması için kurulan Filistin Halk Direnişi Birleşik Komutanlığı, pazar günü yaptığı açıklamada, ülke içindeki ve diasporadaki Filistin halkı ile İslam dünyasına seslenmişti.

Komutanlık, başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmadığı müddetçe sona ermeyecek çok yönlü bir halk direnişinin başladığını duyurduğu açıklamada, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki normalleşme anlaşmalarına tepki olarak, 18 Eylül Cuma günü için ulusal yas ilan edilmesi ve ülke genelindeki tüm ev ile iş yerlerine siyah bayrak asılması çağrısı yapmıştı.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar, salı günü Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

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