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Aktüel Fas'taki Libyalı heyetler, devletin üst düzey kurumlarıyla ilgili anlaşma imzaladı
Aktüel

Fas'taki Libyalı heyetler, devletin üst düzey kurumlarıyla ilgili anlaşma imzaladı

Anlaşmanın, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid Mişri ve Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih tarafından da imzalanması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-09-12 21:19:36 -
Fas'taki Libyalı heyetler, devletin üst düzey kurumlarıyla ilgili anlaşma imzaladı

RABAT (AA) - Libya Devlet Yüksek Konseyi ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini (TM) temsil eden heyetler, ülkedeki üst düzey kurumlara yapılacak atamalarla ilgili anlaşmayı imzaladı.

Fas'ın Buznika kentindeki toplantılara katılan Libya Devlet Yüksek Konseyi heyetinin bir üyesinden alınan bilgiye göre, heyetlerin imza attığı anlaşmanın, Libya Devlet Yüksek Konseyi Halid el-Mişri ve TM Başkanı Akile Salih tarafından imzalanması da bekleniyor.

- Libya Diyalog Toplantısı

Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasındaki görüşmeler, Buznika kentinde 6 Eylül'de başlamış 10 Eylül'de sona ermişti.

Perşembe günkü kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.


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