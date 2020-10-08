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Aktüel Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 47 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 47 kişi hayatını kaybetti

Ülkede 2 bin 929 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:18:51 -
Fas'ta son 24 saatte Kovid-19'dan 47 kişi hayatını kaybetti

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 47 artarak 2 bin 486'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 47 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 929 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Salgının başından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısının kaydedildiği ifade edilen açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 486'ya, vaka sayısının da 142 bin 953'e çıktığını aktarıldı.

Açıklamada, 2 bin 133 kişinin iyileşmesiyle de sağlığına kavuşan hasta sayısının 120 bin 275 olduğu ifade edildi.

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