Fas’ta OHAL’i ihlal eden 3 bin 277 kişi gözaltına alındı

Fas’ta korona salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hali ihlal edenlere karşı gerçekleştirilen polis operasyonunda 3 bin 277 kişi gözaltına alındı.

Korona virüs salgınına karşı tedbirler çeşitli ülkelerde esnekleştirilirken çeşitli ülkelerde de önlemler artıyor.

Faslı yetkililer, korona salgınının önlemek için uygulanan olağanüstü halin devam etmesi için çeşitli operasyonlar ve incelemeler yapıyor. Son 24 saat içinde düzenlenen güvenlik operasyonlarında, olağanüstü hali ihlal eden 3 bin 277 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar kimlik kontrolünün ardından serbest bırakılacak. Fas Ulusal Güvenlik Genel Müdürlüğü, Fas’ın tüm şehirlerinde güvenlik gözetim operasyonlarını sıkılaştırmaya devam edeceklerini açıklayarak, "Tüm vatandaşların sağlığı için olağanüstü hal doğru bir şekilde uygulanmalı. Onun için gerekli prosedürler ve müdahaleler çeşitli kamu yetkilileri ile koordineli bir şekilde yapılacak” ifadelerini kullandı.

Fas’ta korona virüsüyle mücadele devam ederken, ülkedeki vaka sayısı 3 bin 446Ya yükseldi. Korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 149’a, iyileşen vakların sayısı ise 417’ye yükseldi