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Aktüel Fas'ta Macron'un ülke topraklarına girmesi halinde yakalanması talep edildi
Aktüel

Fas'ta Macron'un ülke topraklarına girmesi halinde yakalanması talep edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-31 17:02:28 -
Fas'ta Macron'un ülke topraklarına girmesi halinde yakalanması talep edildi

RABAT (AA) - Fas'ta bir insan hakları derneği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında suç duyurusunda bulunarak, ülke topraklarına girmesi halinde yakalanmasını ve İslam karşıtı söylemleri nedeniyle yargılanmasını talep etti.

Rif el-Kebir insan hakları derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, dernek başkanı Said eş-Şeramiti, İslam'a hakaretleri nedeniyle Macron hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başsavcılığa sunulan dilekçede, Macron'un Fas topraklarına girmesi halinde yakalanması ve "İslam'a ve kutsal değerlerine hakaret, dinlere karşı saygısızlık, ayrımcılık ve nefreti körüklemek, toplumsal barışı bozmak" gibi suçlardan yargılanması talep edildi.

Fas ceza hukukuna göre, İslam dinine hakaret suçuna 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve 20 bin ila 200 bin dirhem (2 bin dolar-20 bin dolar) para cezası veriliyor.

Hakaretin kamuya açık bir şekilde yapılması halinde ise ceza, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 50 bin ila 500 bin dirhem (5 bin dolar-50 bin dolar) para cezası şeklinde ağırlaştırılıyor.

Faslı aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları son günlerde Fransız mallarını boykot çağrılarında bulunuyor.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin başının kesilerek öldürülmesinin ardından, Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo’nun hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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