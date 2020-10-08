Fas'ta Kovid-19 nedeniyle alınan OHAL kararı 1 ay daha uzatıldı

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 1 ay daha uzatıldı.

Fas Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle uygulanan OHAL'in 30 gün daha uzatılması kararının onaylandığı belirtildi.

Buna göre OHAL'in 10 Kasım'a kadar geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, hükümetin, ülkenin farklı bölgelerinde salgınla ilgili durumu göz önünde bulundurarak aşamalı olarak karantina uygulamasının hafifletilmesi gibi istisnai tedbirler alabileceği ifade edildi.

İlk Kovid-19 vakasının 3 Mart'ta görüldüğü Fas'ta salgını kontrol altında tutmak amacıyla ilan edilen OHAL bundan önce 6 kez daha uzatılmıştı.

Fas Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar 2 bin 439 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, vaka sayısının 140 bini aştığını açıklamıştı.