Fas'ta günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı

RABAT (AA) - Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 3 bin 498 vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir gün içinde 46 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 498 kişinin virüse yakalandığı, 2 bin 953 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 818'e, vakaların 167 bin 148'e, iyileşenlerin sayısının da 138 bin 989'a yükseldiği ifade edildi.

Fas'ta bugün açıklanan veriler, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısına işaret ediyor.

Ülkede ağustosta binlerde seyreden günlük vaka sayıları, eylülde 2 binleri aşmaya başladı. Son 1 haftada ise genelde günlük 3 binin üzerinde yeni vaka kaydediliyor.



