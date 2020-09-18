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Aktüel Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Aktüel

Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Son 24 saatte 2 bin 760 kişide daha yeni tip koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-18 23:17:45 -
Fas'ta bir günde görülen en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

RABAT (AA) - Fas'ta son 24 saatte 2 bin 760 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle ülkede salgının görüldüğü günden bu yana bir gün içinde kaydedilen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 41 kişi daha hayatını kaybetti ve 2 bin 760 kişide virüs tespit edilirken 1760 kişi ise iyileşti.

Ülkede toplam ölü sayısı 1755'e, vaka sayısı 97 bin 264'e ve iyileşen sayısı da 76 bin 690'a ulaştı.

Fas resmi haber ajansına göre, hükümet, ülkede artan vaka sayıları sebebiyle Kasablanka kentine uygulanan karantinayı 21 Eylül'den itibaren 14 gün uzatma kararı aldı.

Fas'ta hükümet 9 Eylül'de aldığı kararla salgınla mücadele kapsamında olağanüstü halin 10 Ekim'e kadar uzatılması yönünde karar almıştı. Olağanüstü durum gereğince hükümetin salgının çeşitli düzeylerdeki etkilerini sınırlandırmak için istisnai önlemler alabileceği belirtiliyor.


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