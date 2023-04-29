FAST limiti ne kadar, kaç TL oldu? 2023 FAST işlem limiti!

2023 FAST işlem limiti ile ilgili Merkez Bankası’ndan son dakika açıklaması geldi. 14 Şubat 2023 tarihi itibariyle güncellenen limit üzerinden işlemlerin gerçekleştirilebileceğini duyuran TCMB yeni limiti açıkladı. Peki, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi yani FAST için yeni limit ne kadar oldu?

FAST LİMİTİ NE KADAR, KAÇ TL?

Kullanıcıların farklı bankalardaki hesapları arasında 7 gün 24 saat, hızlı ve kolay şekilde Para aktarımı gerçekleştirdiği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) işlemlerinde limitler 20 bin liraya yükseltildi. Böylece 7 gün 24 saat boyunca 20 bin liraya kadar olan bakiyeler istenilen anda istenilen kişiye/kuruma EFT yapılabilecek.

FAST NEDİR?

Farklı banka aracılığı ile başka bir bankanın müşterisine para göndermek isteyen kişiler mesai saatleri dışında işlem yapamıyordu. Para transferinin yani EFT’nin gerçekleşmesi için bir sonraki işlem günü yani mesai saati bekleniyordu. Bu da hafta sonu bankalar arası para gönderen kişinin iki güne yakın beklemesi anlamına geliyordu. Bu sorunun ortadan kaldırılması için FAST devreye alındı. Artık FAST’ın işlem limitine kadar olan tutarı saat ya da gün fark etmeksizin farklı bankalar aracılığıyla da olsa ödemeler anında yapılabiliyor.



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