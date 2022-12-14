Faslı aslanlar intikam peşinde!

Yeni Akit Ankara

Dünya Kupası maçlarında Belçika, İspanya ve Portekiz gibi, dünyayı kana boğarak ülkelerin zenginliklerini Avrupa’ya taşıyan sömürgecileri adeta sıraya dizen Fas Milli Takımı, bu akşamki maçta da sömürgecilerin en eli kanlısı, en şedidi ve en insanlıktan nasibini almamışının, Fransa’nın karşısına çıkıyor.

Futbolun sadece futbol olmadığını kanıtladılar

Futbolun sadece futbol olmadığını Dünya Kupası’nda sergiledikleri oyun ve her zaferden sonra vardıkları şükür secdesiyle ortaya koyan Falsı futbolcular, Fransa karşısındaki maça da tüm Müslümanların ve mazlumların dualarıyla çıkacak.

Kazanırlarsa şehitlerin intikamını almış olacaklar

Fransa 19. Yüzyılın sonlarından itibaren Fas'ta tarımdan eğitime kanlı bir sömürge yönetimi kurdu. Katliamlar yaptı. 1912 yılında Fransa, katlettiği Faslı Müslümanların resmedildiği bir posta pulu bile yaptı. İşte Faslı futbolcular, bu kanlı pulu hiç utanmadan basan katliamcı Fransa’ya dersini vermek için sahaya çıkacak. Fas’ın Fransa karşısında alabileceği bir galibiyet, bir anlamda da bu eli kanlı sömürgeciden mazlumların ve şehitlerin intimamının alınması manasına gelecek.