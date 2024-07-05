Faşist kararları Euro 2024'e gölge düşürdü! Almanya, Avusturya'dan sonra Euro 2024’e veda etti

Türkiye ve Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları, çeyrek final bileti için Almanya’nın Leipzig kentinde karşı karşıya gelmişti. Türkiye, Merih Demiral’ın 1’inci ve 59’uncu dakikada attığı gollerle maçı 2-1 alarak Euro 2024’te son sekize kalmaya hak kazandı. Demiral, attığı golün ardından ‘bozkurt' işaretiyle gol sevincinde bulundu, bu esnada çekilmiş fotoğrafını da daha sonra kendi sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Demiral, sevincine ilişkin olarak maç sonrası yaptığı açıklamada, “İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissettim” dedi. Demiral, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Öyle bir şey yapmak istedim, yaptığımdan dolayı çok da mutluyum. Bütün taraftarlarımız bizimle gurur duyuyor. Tribünde görmüştüm yapan taraftarlarımızı, onları gördükten sonra daha çok yapasım geldi, çok mutluyum. Tribünlerde de yapanları gördüm. Türkiye’de hepimiz Türk'üz, Türk olmaktan da gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. Gayet normal, Türk taraftarlarımız da bizimle gurur duyuyor. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim." ifadelerini kullandı.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser tepki gösterdi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Türkiye ve Avusturya A Milli Erkek Futbol Takımları arasında Leipzig kentinde oynanan Euro 2024 maçında Merih Demiral'ın maç sevinci sırasında 'bozkurt' işareti yapması hakkında yaptığı açıklamada, "'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor"

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden, Demiral'ın 'bozkurt' işaretini yaptığı sırada çekilmiş fotoğrafının da olduğu bir haberle birlikte yaptığı paylaşımda, "Türk aşırı sağcıların sembollerinin stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak tamamıyla kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" dedi. Faeser, Federal Anayasa Koruma Teşkilatı'nın "Türk aşırı sağcılığı - Almanya'daki 'Bozkurtlar'" başlıklı bilgilendirme yazısıyla birlikte yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı: "Güvenlik yetkililerimiz Almanya'daki Türk aşırı sağcıları yakından izliyor. 'Bozkurtlar' Federal Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izleniyor." ifadelerini kullanmıştı.

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UEFA Almanya ve Avusturya'nın gazıyla ağır ceza verdi

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapması nedeniyle A Milli Futbol Takımı futbolcusu Merih Demiral'a Almanya ve Avusturya'nın da gazıyla iki maç ceza verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt işareti nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a iki maç ceza verdi. TFF ve Merih Demiral, itiraz için Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitme kararı aldı.

UEFA, iki maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarının da kaldırılmasını talep etti.

İspanya Almanya'yı eledi

EURO 2024'te erken final olarak nitelendirilen maçta İspanya ile ev sahibi Almanya karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçta İspanya, son dakikada bulduğu golle yarı finale yükseldi. İspanya'da Daniel Carvajal, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Euro 2024'e gölge düşürdüler

Futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza verilmesi için devreye giren Almanya ve Avusturya futbol tarihine geçen adaletsiz bir karara imza attırdı.

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