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Aktüel

Fas'ın Tanca kentinde Kovid-19 kısıtlamaları artırıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 04:17:47 -
Fas'ın Tanca kentinde Kovid-19 kısıtlamaları artırıldı

RABAT (AA) - Fas yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış görülmesi nedeniyle Tanca kentine dönük kısıtlamaların artırılmasına karar verdi.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tanca'daki vakaların ülkedeki toplam vaka sayısının yaklaşık beşte birine ulaşması nedeniyle halkın zorunlu olmadıkça evden çıkmaması ve kent içi ulaşımın yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Tanca'da 2 bin 966 Kovid-19 vakası bulunuyor. Bu rakam ülke genelindeki toplam 15 bin 821 vakanın yaklaşık beşte birine tekabül ediyor.

Fas yönetimi, ülke genelindeki genel karantina uygulamasını 25 Haziran'dan itibaren hafifletmeye karar vermişti.


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