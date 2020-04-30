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Aktüel

Fas'ın İstiklal Partisi'nden Suud ve BAE'nin karalama kampanyasına kınama

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:52:59 -
Fas'ın İstiklal Partisi'nden Suud ve BAE'nin karalama kampanyasına kınama

RABAT (AA) - Fas'ın en köklü siyasi oluşumlarından İstiklal Partisi (İP), son haftalarda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) televizyon kanallarında Rabat'a karşı yürütülen karalama kampanyalarına atıfla, "Fas'ın bir tür saldırı ve itibarını zedeleme girişimiyle karşı karşıya" olduğunu belirtti.

Muhalefetin ikinci büyük partisi İstiklal Partisi Genel Sektereti Nizar Bereke, Fakih Tatvani Kurumu'nda gazetecilerin de hazır bulunduğu bir telekonferans oturumuna katıldı.

Ülkesinin Suudi Arabistan medyası ve BAE kanallarında maruz kaldığı saldırılara işaret eden Bereke, ülkesinin hedef alındığını gösteren birçok makale yayınlandığını ifade etti.

Bereke, "Birçok ülkenin parlamentolarının Fas modelinden bahsetmesinden gurur duyuyoruz ancak bir yanda da Fas'ın imajını yok etmeye ve itibarını zedelemeye çalışanlar var. Bu kabul edilemez." dedi.

Fas'ın Körfez krizi, Yemen ve Libya meseleleri gibi birçok konudaki farklı bir tutumu nedeniyle Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkileri gergin durumda.



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