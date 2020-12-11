Fas'a dört MQ-9 Reaper uçağının satılması yakın

Dün Reuters Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, ABD'nin İsrail ile yaptıkları normalleşme anlaşmasının ardından Fas'a dört MQ-9 Reaper uçağı satmaya yakın olduğu belirtildi.

Kaynaklar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) silah satışıyla ilgili Çarşamba günü olan oturumu takip edip önümüzdeki günlerde Kongre'ye potansiyel anlaşma konusunda danışılacağını da sözlerine ekledi.

MQ-9, General Atomics MQ-1 Predator’dan temel alınarak tasarlanmış, ABD şirketi General Atomics tarafından üretilen insansız bir uçaktır.

MQ-9, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri ve Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri tarafından Afganistan'da grevler başlatmak için kullanıldı.

Trump Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıyan bir bildirge imzaladığını da duyurdu.