  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
TRT'ye konuştu diye hedef tahtasına konuldu!
18 milyon kişi hepatit virüsü taşıyor
Fas, Yunanistan'da DAEŞ terör örgütü üyesi yakaladı
Sağlıkçılardan büyük fedakarlık! Kahve kahve gezip aşı yaptılar
Dünya Fas, Yunanistan'da DAEŞ terör örgütü üyesi yakaladı
Dünya

Fas, Yunanistan'da DAEŞ terör örgütü üyesi yakaladı

Fas, DEAŞ'ın eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 06:54:00 -
Fas, Yunanistan'da DAEŞ terör örgütü üyesi yakaladı

Fas, terör örgütü DEAŞ'a mensup Fas uyruklu eski bir elebaşının Yunanistan'da yakalandığını açıkladı.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın güvenlik kaynaklarından aktardığı habere göre, Fas ve Yunanistan'dan yetkililerin düzenlediği operasyonla DEAŞ'in eski elebaşının yakalandığı duyuruldu.

Yakalanan kişinin kimliğine ve operasyona dair ayrıntılı bilgiye yer verilmezken, şahsın iki ülkenin güvenlik birimlerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalandığı kaydedildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay