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Aktüel Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 23:04:08 -
Fas ve Tunus'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Fas'ta 42, Tunus'ta ise 47 kişi daha hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 42 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 443 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 2 bin 572'ye, vaka sayısının 149 bin 841'e yükseldiği, 124 bin 854 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 47 kişinin hayatını kaybettiği, 3 bin 137 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.

Açıklamada toplam can kaybının 456'ya, vaka sayısının 31 bin 259'a çıktığı kaydedilirken toplam iyileşen sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

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