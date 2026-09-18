  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor” Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur” ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi! Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli CHP İstanbul il yönetimi için tarihi karar! Gürsel Tekin dönemi resmen bitti! İran’dan Mekke’deki İHA gerilimine “sahte bayrak” uyarısı! 2027 İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek! Bilal Erdoğan'dan Arda Güler müjdesi! Diğer bürokratlar öyle bizimkisi böyle! Türk Büyükelçisinin üstüne frakın ne işi var? Teröristanda lise öğrencilerine silah şeklinde anahtarlık dağıtıldı
Dünya Fas ve siyonist israil arasında anlaşma!
Dünya

Fas ve siyonist israil arasında anlaşma!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fas ve siyonist israil arasında anlaşma!

Fas ile soykırımcı israil, diplomatik ilişkilerin seviyesini yükselterek karşılıklı büyükelçilik açılması ve büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya vardı.

Fas ile soykırımcı israil, diplomatik ilişkilerin seviyesini yükselterek karşılıklı büyükelçilik açılması ve büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar ayrıca doğrudan uçuşların yeniden artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atacak.

Anlaşma, New York’ta ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından duyuruldu. Görüşmeye Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, soykırımcı israil Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz katıldı.

 

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Fas ile israil arasındaki diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi ve karşılıklı büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fas ve soykırımcı israil ayrıca yatırımların korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin iki anlaşmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu adımlarla karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Fas, 2020 yılında ABD’nin arabuluculuğunda soykırımcı israil ile ilişkilerini normalleştirme yönünde adım atan Arap ülkelerinden biri olmuştu.

Yeni anlaşmayla birlikte Rabat ve Tel Aviv’deki mevcut diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik statüsüne yükseltilmesi ve ilişkilerin tam diplomatik temsil seviyesine taşınması kararlaştırıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23