Fas ile soykırımcı israil, diplomatik ilişkilerin seviyesini yükselterek karşılıklı büyükelçilik açılması ve büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya vardı.

Taraflar ayrıca doğrudan uçuşların yeniden artırılması ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için yeni adımlar atacak.

Anlaşma, New York’ta ABD’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından duyuruldu. Görüşmeye Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, soykırımcı israil Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz katıldı.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, Fas ile israil arasındaki diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik seviyesine yükseltilmesi ve karşılıklı büyükelçi atanması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fas ve soykırımcı israil ayrıca yatırımların korunması ve çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin iki anlaşmayı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Bu adımlarla karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Fas, 2020 yılında ABD’nin arabuluculuğunda soykırımcı israil ile ilişkilerini normalleştirme yönünde adım atan Arap ülkelerinden biri olmuştu.

Yeni anlaşmayla birlikte Rabat ve Tel Aviv’deki mevcut diplomatik temsilciliklerin büyükelçilik statüsüne yükseltilmesi ve ilişkilerin tam diplomatik temsil seviyesine taşınması kararlaştırıldı.