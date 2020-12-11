Fas Kralı tepkiler üzerine Filistin açıklaması yaptı

Fas ile İsrail'in tam diplomatik ilişki için anlaşmaya vardığının duyurulmasının ardından Fas Krallık Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 6. Muhammed, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Abbas'a ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin bilgi veren Kral 6. Muhammed, "Filistin meselesini meşguliyetlerinin ön sıralarına koyan Fas, Filistin halkının meşru haklarını savunmadaki rolünden asla vazgeçmeyecek." ifadelerini kullandı.

Fas'ın hükümet ve halk olarak her zaman olduğu gibi Filistinli kardeşlerinin yanında yer almaya devam edeceğini belirten Kral 6. Muhammed, ülkesinin, Orta Doğu'da daimi ve adil bir barışın sağlanması için yapıcı çalışmalarına devam edeceğini kaydetti.

Kral 6. Muhammed, Filistin meselesinin her zaman Batı Sahra meselesiyle aynı seviyede yer aldığını, Faslı olmanın pekiştirilmesinin asla Filistin halkının mücadelesi pahasına olmayacağını ifade etti.

Ülkesinin bölgede (Orta Doğu) barışı desteklemek için Trump ile kararlaştırılan tüm önlemleri ve temasları yerine getireceğine işaret eden Kral 6. Muhammed, bunun Fas'ın Filistin davasını savunma konusundaki kalıcı ve sürekli bağlılığına zarar vermeyeceğini vurguladı.

Fas Kralı ayrıca ülkesinin iki devletli çözümü desteklediğini ve (halihazırda aksayan) Filistin-İsrail müzakerelerinin nihai, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmanın tek yolu olduğunu yineledi.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1993 yılında varılan Oslo Anlaşması sonrasında, Fas ve İsrail arasında düşük düzeyde ilişki başlamıştı. Ancak 2002'de İkinci İntifada'nın başlamasıyla Rabat yönetimi tek taraflı olarak ilişkileri dondurmuştu.

Uzun süredir başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasından yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail'le barış anlaşmasına vardığını duyurmasıyla alenileşmişti. Daha sonra Sudan da bu normalleşme sürecine katılmıştı.

Trump son yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail'le ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını bildirmişti.