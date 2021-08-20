  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan zanlı tutuklandı
İzmir'de iki ayrı bölgede orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başladı
Çin yeni bir gözlem uydu grubunu uzaya fırlattı
İsrail Başbakanı Benett’ten koronavirüs açıklaması: Tam kapanma olursa iflas ederiz
Dünya Fas-İsrail ilişkileri o ülkeyi de rahatsız etti!
Dünya

Fas-İsrail ilişkileri o ülkeyi de rahatsız etti!

Cezayir, Fas ile İsrail arasında gelişen ilişkiler ve İsrail Dışişleri Bakanı'nın ifadelerine tepkili.

Yeniakit Publisher
2021-08-20 17:53:00 -
Fas-İsrail ilişkileri o ülkeyi de rahatsız etti!

Cezayir, Fas Krallığı'nı İsrail ile yakınlaşıp Cezayir'e komplo kurmaya çalışmakla suçladı.

Geçtiğimiz yıl İsrail'i tanıyan Arap ülkelerine katılan Fas Krallığı, sonraki süreçte İsrail ile yakın ilişkilere ve işbirliğine girişmişti.

Geçtiğimiz hafta Fas'ı ziyaret eden İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Faslı yetkililerle düzenlediği basın toplantısında Cezayir'i 'Fas-İsrail ilişkilerini bozmaya çalışmak' ve 'İran gibi İsrail düşmanlarıyla işbirliğine girmekle' suçlamıştı.

Bu açıklamalar sonrasında Cezayir'den Fas ve İsrail aleyhine sert açıklamalar geldi

Fas Krallığı'nın İsrail'i tanımasını eleştiren Cezayirli yetkililer, 'Fas'ın yeni müttefiki İsrail ile Cezayir'e komplo kurduğunu' iddia etti. 'Fas'ın geçmişten bu yana Cezayir'i karıştırmaya çalıştığını' iddia eden Cezayirli yetkililer bu açıklamalarla Fas'ın komplolarına İsrail'in de dahil olduğunun anlaşıldığını belirttiler.

Sorunlu Cezayir-Fas ilişkileri

1956'da Fas, 1962'de Cezayir Fransa'dan bağımsızlıklarını kazandılar. Kuzey Afrika'nın bu iki komşu ülkesinin ilişkileri 1960'lı yıllardan beri sorunlu oldu.

İki ülke de birbirini ülkelerindeki yönetim karşıtı silahlı faaliyetlere destek vermekle suçluyor.

Bu gerginlik Fas ve Cezayir'in birbirleriyle ticaret potansiyelini de yeterince kullanamamasına neden oluyor.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay