Fas-İspanya sınırındaki göç krizinde can kaybı 141'e yükseldi

Fas makamlarının İspanya'nın Sebte yerleşim bölgesine açılan sınır kapılarını açmasının ardından yaşanan olaylarda en az 141 kişi hayatını kaybetti.

Olayın, yakın tarihte Fas'ta yaşanan en ölümcül göç felaketi olduğu değerlendiriliyor.

Göçmen hakları kuruluşu Caminando Fronteras, Fas'ın kuzeyindeki hastanelere salı gününe kadar Fas kara sularından çıkarılan 63 cenazenin getirildiğini açıkladı. Fas hükümeti bunu resmi olarak doğrulamadı.

İspanyol yetkililer Cadena SER'e, İspanya kara sularında 78 cenazenin daha bulunduğunu söyledi. Böylece toplam can kaybı 141'e ulaştı.

Resmi verilere göre 2022'de Melile sınırında yaşanan izdihamda en az 23 kişi hayatını kaybetmiş, insan hakları grupları ise 37 kişinin öldüğünü kaydetmişti.

Hayatını kaybedenlerin çoğunu 20 ile 30 yaş arasındaki Faslı erkekler oluşturuyor. Ölenler arasında Sahra Altı Afrika ülkelerinden erkekler, kadınlar ve çocuklar da bulunuyor.

Sebte ve Melile neresi?

Sebte ve Melile Kuzey Afrika’da günümüzde İspanya’nın kontrolü altında bulunan iki İslam coğrafyası. Fas topraklarıyla çevrelenmiş bu iki liman kentinin toplam nüfusu yaklaşık 170 bin. Bu nüfusun yarısından fazlası Müslümanlardan oluşuyor.

Sebte ve Melile’ye İslamiyet Kuzey Afrika’daki İslam fetihleri döneminde, 700’lü yılların başlarında ulaştı. Sebte kentinin limanı Endülüs’ü fetheden İslam ordularının gemilerinin yola çıktığı limandı. İki bölge tarih boyunca İber Yarımadası’na yönelik saldırılar için Müslümanlarca askeri birer üs olarak da kullanıldı.

Uzun yıllar Müslümanların egemenliğinde kalan iki kentte İslamiyet yayıldı. Ancak bölgeye yönelik İspanya ve Portekiz saldırıları devam etti. Sebte 1400’lü yıllarda Portekiz tarafından işgal edildi ve ilerleyen yıllarda İspanya hakimiyetine geçti. Melile de 1497 yılında İspanya tarafından işgal edildi.

Devam eden yıllarda bölgedeki Müslüman devletlerin Sebte ve Melile’yi geri alma girişimleri olduysa da bu girişimler sonuç vermedi. Osmanlı Devleti de bu bölgeleri İspanyollardan ele geçiremedi. İspanya Kuzey Afrika genelindeki ve bu iki kent özelindeki işgalini sonraki yıllarda genişletti.

İspanyollar ilerleyen süreçte Kuzey Afrika’dan çekilse de Sebte ve Melile’yi ellerinde tutmaya devam ettiler. Bugün halen Müslümanların çoğunlukta olduğu bu iki liman şehri İspanya’nın hakimiyetinde bulunuyor. İki bölgede Müslüman nüfusa karşı ayrımcı bir politika izlendiği belirtiliyor.

Kaynak: Mepa News