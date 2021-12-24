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Sağlık Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı
Sağlık

Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı

Fas hükümeti, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha önce aldığı hava ve kara sınırlarını kapatma kararını 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatırken, yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:27:50 -
Fas, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak’a kadar kapattı

Fas hükümeti, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında daha önce aldığı hava ve kara sınırlarını kapatma kararını 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatırken, yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Fas, Covid-19’un Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron mutasyonu nedeniyle tedbirleri sıkılaştırdı. Daha önce aldığı kararla ülkeye giriş ve çıkışları aralık ayı sonuna kadar durduran Fas hükümeti, hava ve kara sınırlarını 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzattı. Türkiye’ye dönüşlerde daha önce gerçekleştirilen tahliye uçuşlarının ise ocak ayında da devam etmesi bekleniyor.

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Üniversitelerdeki eğitim ve sınavlar da çevrimiçi olarak yapılacağı ve diğer kademelerdeki eğitim ise yüz yüze devam edecek. Yeni tedbirler kapsamında, 31 Aralık 2021 Cuma günü yerel saatle saat 23.30’dan 01 Ocak 2022 saat 06.00’ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

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