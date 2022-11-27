  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Fas Belçika'yı yendi! Hollanda'daki kutlamalarda olaylar çıktı
Dünya

Fas Belçika'yı yendi! Hollanda'daki kutlamalarda olaylar çıktı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Faslıların kutlamaları sırasında çıkan olaylarda bir araç yandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 22:01:00 -
Fas Belçika'yı yendi! Hollanda'daki kutlamalarda olaylar çıktı

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'ın Belçika'yı 2-0 yenmesinin ardından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Faslıların kutlamaları sırasında çıkan olaylarda bir araç yandı.

Maçın bitmesinin ardından Amsterdam'da yaşayan Faslılar, araç ve motorlarıyla şehirdeki Merkator, Osdorp ve 4045 meydanlarında korna çalarak, tur attı.

Çok sayıda havai fişek kullanılan kutlamalar esnasında Merkator Meydanı'nda bir araç ateşe verildi.

Polis olayların yaşandığı yolları trafiğe kapatırken, itfaiye yangına müdahale etti.

Rotterdam ve Lahey'de gösteriler

Polis, Twitter'dan yaptığı açıklamada Rotterdam'daki kutlamalarda 500 civarında Faslının taşkınlık çıkardığını belirterek, müdahale edilmek üzere çok sayıda polis ve panzerin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Lahey'deki Vaillant Meydanı'ndaki kutlamalarda çok sayıda havai fişek kullanıldığını ifade eden polis, taraftarlardan meydanı boşaltmalarını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23