Fas Almanya'nın yardım teklifine ilişkin kararını duyurdu: Kabul etmedi! Açıklama sonrası ortalık karıştı!

Geçtiğimiz Cuma akşamı Fas, tarihinin en büyük depremlerinden birini yaşadı. 2100 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı, yüzlerce kişi hala kayıp. Hayatta kalanların aranması için ilk 72 saatin çok önemli olduğu düşünülüyor. Buna rağmen Kuzey Afrika ülkesi sadece dört ülkeden insani yardım kabul ediyor. Almanya bu ülkeler arasında değil.

Fas İçişleri Bakanlığı Pazar akşamı geç saatlerde yaptığı açıklamada, yetkililerin sahadaki ihtiyaçların ayrıntılı bir değerlendirmesini yaptığını söyledi. Fas haber sitesi Hespress'in haberine göre, bu tür durumlarda koordinasyon eksikliğinin zararlı sonuçlara yol açacağı göz önünde bulunduruldu. Bu nedenle Fas sadece İspanya, Katar, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen yardım tekliflerini kabul etti.

Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yardım teklifini sürdürmek istediklerini duyurdu.

Bununla birlikte "Uluslararası Arama ve Kurtarma Örgütü ISAR'ın Operasyon Şefi Michael Lesmeister, konu hakkında açıklama yaptı.ARTI49'a göre: Lesmeister, "Yardım etmemize izin verilmemesi, Almanca’da halkım için cehennem demek. Herkes işverenlerine önümüzdeki 14 gün boyunca orada olmayacaklarına dair izin aldılar. Hepimiz dolu bavulların üzerinde oturuyoruz ama bir ülkeye davet edilmeden öylece giremeyiz" dedi.



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