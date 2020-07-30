Farz namazından sonra konuşulursa teşrik tekbiri söylenir mi? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılmalı?

Teşrik tekbiri nedir, Teşrik tekbiri ne zaman getirilir? Teşrik tekbiri unutulursa ne yapılır? Teşrik tekbirin kazası olur mu? Müslümanlar Arefe Günü sabah namazından başlayarak bu bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar her farz namazın ardından teşrik tekbirleri getirmekle bütün bunların Allah’ın bir lütfu olduğunu ilân ederler ve bu nimetleri bahşeden Rablerine şükürlerini ifade etmiş olurlar.

Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

Teşrik tekbiri, hem cemaatle, hem de tek başına namaz kılan kişiye, yolcu olana, yolcu olmayana, Müslüman erkeğe ve kadına vaciptir. Teşrik tekbirine farz namazına selam verdikten sonra ara vermeden alınması gerekir. Eğer kişi selamdan sonra konuşur veya camiden çıkarsa artık tekbir almaz. Teşrik tekbirleri günlerinde kılınmayan namazlar Teşrik günlerinde kaza edilirse, Teşrik tekbirlerini almak gerekir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilirse tekbir alınmaz.