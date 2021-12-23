Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Faruk Tınaz yaşamını yitirdi.

Faruk Tınaz kimdir? Faruk Tınaz hastalığı neydi?

Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olan Faruk Tınaz'ın acı haberini sevenlerini yıktı. Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Tınaz’ın annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi alan Faruk Tınaz 1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti.

Faruk Tınaz’ın hastalığının detayları ve cenaze törenine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.