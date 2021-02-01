Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor
Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu'ndan yapılan açıklamada 2 Öğretim Üyesi alacağı belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden yapılan açıklamada Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen akademik birimine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. Maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. ifadelerine yer verildi.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ