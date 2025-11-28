Faruk Özlü Akit Medya'yı ziyaret etti! Tanju Özcan kumda oynasın

Sebahattin Ayan İstanbul

AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akit Medya Grubu’nu ziyaret ederek, Akit TV canlı yayınına da katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin ev sahipliğini Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu yaptı. Karahasanoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Özlü’ye başarılar diledi. Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı da olan Özlü, Akit TV’de Murat Şahin’in sunduğu “Gün Başlıyor” programına katılarak, hizmet ve projelerini anlattı.

DEPREMLERE EN DİRENÇLİ ŞEHİR

1999 yılındaki 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden büyük dersler çıkardıklarını belirten Özlü, şunları anlattı: “6 Şubat depremleri ise şunu gösterdi: Türkiye’nin en hayati meselesi doğal afetlere dayanıklı şehirler kurmaktır. Bir savaşın kuralları vardır; ama deprem birkaç saniyede herkesi etkileyen büyük bir felakettir. Marmara depremlerinden sonra şehir mimarisini tamamen değiştirdik. Konut stokumuzun yüzde 75–80’i yenidir. Yüksek katlı yapılaşmayı kaldırdık. Düzce’de zemin artı 4 sınırı kesin kuraldır. Deprem yönetmeliklerini harfiyen uyguluyoruz. Bugün Türkiye’de ‘kaç şehir dirençli?’ diye sorulsa, Düzce ilk sırada gelir.” Dev içme suyu projesine değinen Özlü, şunları dile getirdi: “130 bin m³/gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisi inşa ediliyor ve su temini Uğursuyu, Bıçkıderesi ile Fındıklı Aksu Deresi olmak üzere üç ayrı kaynaktan sağlanacak. Ayrıca Fındıklı Aksu Deresi üzerine yeni bir baraj kurulacak. Düzce’nin içme suyu altyapısı, 2050 sonrası için bile herhangi bir sorun yaşanmayacak şekilde planlanırken, 1.250 kilometrelik içme suyu şebekesi yenilenecek ve kayıp-kaçak oranı yüzde 10 seviyelerine çekilecek.”

DÜZCE CAZİBE MERKEZİ

Antik tiyatro kazılarında çok büyük ilerleme kaydettiklerini de belirten Özlü, şöyle devam etti: “50-60 yılda tamamlanabilecek kazılar, belediye emekçilerinin özverili çalışmaları sayesinde çok daha kısa sürede gerçekleştirildi. İşçilerilerimiz ve arkeologlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koordinasyonu ve izniyle kazılara katkı sağlıyor. Kazılar tamamlandı şimdi alan restore edilecek. Kültür ve Turizm Bakanına projenin detayları sunuldu ve ‘Bu çok güzel bir yapı olmuş, teşekkür ederim. İki yıl içerisinde restorasyonu tamamlayacak şekilde bir program yapalım’ talimatını verdi. Restorasyon tamamlandıktan sonra antik tiyatroda etkinlikler düzenlenecek ve burası Batı Karadeniz’in en önemli destinasyon ve cazibe merkezlerinden biri hâline gelecek. Ayrıca, İstanbul’a en yakın antik tiyatro da burda alacak.” Yapay zekayla kendisini hedef alan olayların başkanı Tanju Özcan’a da cevap veren Dr. Özlü, sözlerini şöyle tamamladı:

AKÇAKOCA’DA KUMDA OYNASIN

“Çocukça işlerle gündeme gelen bir arkadaşımız. 5-6 yıldır Bolu’da bir durgunluk olduğunu ve yeterince yatırım yapılmadığını ima etmek istedim. Bundan ders çıkarmasını beklerdim. Ancak Tanju Bey, kaosu seven bir arkadaşımız ve siyaset yapma tarzı bizimle pek uyuşmuyor; o kargaşayı, sağa sola laf atmayı ve laf yetiştirmeyi seven bir yapıya sahip. Ben o röportajda da söyledim; kendisine karşı herhangi bir kırgınlığım yok. Bolu bizim kardeşimizdir. Bolu da Düzce de bizimdir. Daha geriye giderseniz, eskiden Kastamonu vilayeti vardı; Üsküdar’a kadar Kastamonu’ya bağlıydı. Bu ülkede ayrım yapmak doğru değil. Ben Tanju Bey’e biraz ulusal çerçevede düşünmesini, ufak tefek polemiklere girmemesini tavsiye ederim. Röportajda belirttiğim gibi Tanju Bey bu tür polemikleri seven bir arkadaşımız. Benim ona tavsiyem, Akçakoca’ya gelsin ve biraz kumda oynasın!”