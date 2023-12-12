Faruk Koca istifa etti!
Ankara'da dün akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçına şiddet olayları damga vurdu.
Bitiş düdüğünün ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumrukladı. Yere düşen Meler etrafını saran kişilerce tekmelendi. Yaşananlar büyük tepki çekti.
Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Faruk Koca ve 2 kişi tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meler'in tedavi gördüğü hastane önünde açıklama yapan hakemler ise yeni kararlar alacaklarını duyurdu.
Faruk Koca, cezaevinden avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada MKE Ankaragücü Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.