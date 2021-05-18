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Gündem Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex soruşturmasında son dakika gelişmesi Rana Azap kimdir?
Gündem

Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex soruşturmasında son dakika gelişmesi Rana Azap kimdir?

Thodex soruşturmasında kripto para borsası Thodex sahibi Fatih Faruk Özer’in yakalanması için çalışmalar devam ederken, Thodex soruşturmasında son dakika gelişmesi önemli bir gelişme yaşandı. Soruştuma kapsamında Rana Azap yakalandı. Pei Rana Azap kimdir? Rana Azap ne iş yapmakta.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 11:53:00 - 2021-05-18 11:54:22
Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Thodex soruşturmasında son dakika gelişmesi Rana Azap kimdir?

Thodex soruşturmasında, firari patron Faruk Fatih Özer'le birlikte hareket ettiği belirlenen yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve Özer'in yengesi Zuhal Özer polisin sıkı takibiyle aranıyordu.

Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özerin kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade vermişti. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer her yerde arandığı ortaya çıkarken şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının da bu üç ismin firari patron Özer'le birlikte hareket ettiğini belirtmişti. Thodex soruşturması kapsamında aranan şüpheliler arasında olan ve şirketin finans departmanında çalışan Rana Azap polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan Rana Özer, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

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