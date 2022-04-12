Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek! Meğer yıllar önce...

Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 40 bin 540 yıla kadar, ardından hakkında "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Faruk Fatih Özer'in yıllar önce "ben mağdurum" dediği ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre ürdında binlerce mağdur bırakan Özer'in 'mağdur' sıfatıyla bir davanın tarafı olduğu belirlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer avukatı aracılığı ile 2017 yılında suç duyurusunda bulundu. Süleyman Kara isimli Thodex kullanıcısının şirkette eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları sattığı ve 595 bin lira haksız kazanç sağladığını belirtti. Özer kullanıcıdan şikayetçi oldu.

Şirkete güvenmiş ama hesaba bloke konmuş

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Süleyman Kara'nın ifadesine başvuruldu. 2017 yılı Ekim ayında Thodex'e üye olduğunu söyleyen kullanıcı, dijital para alım satımı yapmaya başladığını ve güven testi yaptıktan sonra diğer dijital platformlardaki hesaplarına da buradan para aktardığını ifade etti.

İyi kazançlar elde ederken hesabından çekimler yaptığını ancak hesabındaki meblağlar büyüdüğü için 2018 yılında Thodex şirketinin sebepsiz ve nedensiz bloke koyduğunu söyledi.

Savcılık, şüpheli kullanıcının söz konusu hesabın kendisine ait olduğunu ve hesabından para gönderdiğini kabul ettiğini belirterek, Faruk Fatih Özer'e karşı kısa zaman aralığı içinde Özer'in şirket sisteminde eksi bakiye kullanarak kendisine ait olmayan dijital paraları satarak toplamda 595 bin lira haksız kazanç sağladığını kaydetti.

17 yıla kadar hapsi istenmiş

Özer ve Thodex şirketinin mağdur olarak kaydedildiği iddianame kapsamında Süleyman Kara hakkında "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle zincirleme hırsızlık" suçundan 17 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"Alın da görelim"

Kara'nın, uzlaşmak için kendisini arayan Özer'in avukatlarına iddiaya göre, "Uyanık olsaydınız. Benden bu parayı alamazsınız. Zaten yurt dışında yaşıyorum. Alın da görelim" şeklinde cevap verdiği ileri sürüldü.