Faruk Çelik'ten dikkat çeken öneri: Yüzde 40 alan isim seçilsin Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51 yerine, ilk turda yüzde 40 alan ismin Cumhurbaşkanı seçilmesini önerdi.

AK Parti'li eski Bakan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51 yerine, ilk turda yüzde 40 alan adayın seçilmesini önerdi. AK Parti'nin kurucularından eski Bakan Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulundu. Faruk Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" ifadelerini kullandı. 60, 61, 62. hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Devlet Bakanı, 64. hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı koltuklarında oturan Çelik, şu anda Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyesi görev yapıyor.

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