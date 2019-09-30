Faruk Çelik'ten Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması: Davet edilmeleri söz konusu değil
Geçmiş dönemlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Devlet Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik, partiden istifa edenlerin Kızılcahamam kampına çağrılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.30 Eylül 2019 Pazartesi 23:38
Eski bakanlardan Faruk Çelik, partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Kızılcahamam kampına çağrılmasının mümkün olmadığını söyledi.
Faruk Çelik, AK Parti’de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim’de Kızılcahamam’daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.
Çelik ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:
“AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor.”
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