Faruk Çelik'ten Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması: Davet edilmeleri söz konusu değil

Eski bakanlardan Faruk Çelik, partiden istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan'ın Kızılcahamam kampına çağrılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Faruk Çelik, AK Parti’de siyasi hayatına devam eden ancak yönetimle ilgili farklı düşünceleri olan isimlerin, 4-5-6 Ekim’de Kızılcahamam’daki kampına katılarak eleştirilerini yöneltmesi gerektiğini belirtti.

Çelik ayrıca, şu ifadeleri de kullandı:

“AK Parti makamdan güç alanların değil makama güç verenlerin partisi. Eğer bu konuda eksiklik varsa bunu gidermemiz gerekiyor. Yani birileri makamdan güç alarak siyaset yapıyorsa, bana göre AK Parti verilebilecek en büyük zararı veriyor.”

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