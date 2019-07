Faruk Çelik'ten Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu açıklaması!

AK Parti'nin kurucularından, 17 yıllık iktidar döneminde birçok bakanlık görevi yapan Faruk Çelik, yeni parti konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Superhaber'in haberine göre, eski Devlet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Orman Bakanı olarak birçok görev ifa eden Çelik, AK Parti sayesinde kendisi gibi önemli görevlere gelen, bugünse ayrılık şarkıları söyleyenlere net mesajlar verdi.

Faruk Çelik, kopuşun yaşanmaması için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyleyerek, "Dış güçler şeklinde bir şey ifade edip, arkadaşları suçlayıcı bir şeyi doğru bulmuyorum. Her ailede, her mahallede sorunlar olabilir, her ülkede de sorunlar var. Siyasetin merkezinde olan bir partinin almış olduğu doğru, eksik, yanlış, mükemmel kararlar var. Bugün eğer bütünlükten kopmalar söz konusu ise ki, konuşulan o. Bence kopmaya çalışan arkadaşların bir kez daha nereden kopuyoruz diye oturup düşünmeleri ve kesinlikle duygusal veya yaşanmışlıklarla bağlantılı bir kopuşa fırsat vermemeleri gerekir. Ben kızmış olabilirim, belki 10 tane konu sayacağım ama bu olabilir. Kişisel meselemi kopuşuma vesile kılmak doğru değil. Yanlışlıkların olması doğal, olmaması akla da uygun değil, bir şeyin hayatiyeti devam ediyorsa orada mutlaka güzellikler, eksiklikler vardır. Öncelikle birinci görevin genel merkeze düştüğünü düşünüyorum. Genel merkez çok esnek olmalı. Orada 15 arkadaş görev yapıyor, bu arkadaşlar şu anda çok ciddi sorumlulukla karşı karşıyalar. Genel Başkan ile görüşüp, birlik ve beraberliğimizi korumaya dönük biz ne yapabiliriz noktasında oturup konuşmalılar. Yalnız Genel Başkanın değil, herkesin üstleneceği görevler var. Bunu çözmemiz gerekiyor. Bir dağınıklık yaşanmaması, bir kişi dahi olsa kopuşun yaşanmaması için herkesin sorumluluk duygusu ile hareket etmesi gerektiği inancı içerisindeyim. Özellikle partide yönetici olan arkadaşların çok ciddi görev üstlenmesi gerekiyor. Her şeyi Cumhurbaşkanına havale etmek değil, bu alt yapıları oluşturup hazır bir ortam çerçevesinde karar verme noktasında olmak gerekiyor" dedi.

"Hepimizin katkıları oldu"

AK Parti'den ayrılma kararı alan isimlere çağrı yapan Çelik, "Ayrılma şeklinde değerlendirmeler yapan arkadaşların da şunu bilmesi gerekiyor, bu parti çok seçim kazandı ve bu arkadaşlarla hep beraber kazandık. Sayın Davutoğlu’nun, Sayın Babacan’ın, Sayın Gül’ün… yani hepimizin katkıları oldu. Buradaki kopuşu 17 yıl başarılardan sonra, başarısızlık oldu da, haydi arkadaşlar deyip yorganı yakmak doğru değil. Merkez size diyorsa ki “Nereye gidiyorsanız gidin” buna bir şey diyemem. Kılıçdaroğlu 10-15 kez yenildi, Kılıçdaroğlu da orada oturuyor, arkadaşları da. %22’yi aşamadı, her seçimde mağlup oldu, oradaki birlikteliği de düşünmek lazım. Eğer bir kopuş düşünülüyorsa, gerekçesinin sağlam kamuoyuna anlatılması gerekiyor. AK Parti’de yol, yöntem olarak sıkıntılar var mıdır, bana göre bu sıkıntıları konuşmalıyız. Konuşup, mutlak suretle herkes sorumluluk almalı. Yoksa koptuktan sonra en uzaktaki siyasetçi daha yakın görülür, dün 10,15 yıl beraber yürüyen insanlar birbirine selam veremez noktaya gelirle, o çok zor oluyor, yaşadık" dedi.

"Diyelim ki parti kurdu arkadaşlarımız"

Yeni kurulacak partinin mevcut durumu zaafa uğratabileceğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

Bu partinin birlik ve bütünlüğü için kim üzerine ne düşüyorsa yapmak zorunda. Keşke AK Parti’nin devamı düşüncelerle bir yapı oluşmuşta, iş hizmete dönük devam edecek. Yeni bir partinin çıkması demek, AK Parti’nin zaafa uğraması demek. Siz Tayyip Erdoğan'ı ne kadar zaafa uğratırsanız bir yere kadar getirirsiniz (diyelim ki uğrattınız) Bu şu demektir. Aradan çıkan bir başkasının iktidar olması demektir. Unutmayalım, cumhuriyetin 100. yılına, 2023’e gidiyoruz. Ben bazı mahfillerin cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili bu kadar hizmetleri yapmış olan siyasi partiye dönük bir planları olduğunu hissediyorum. AK Parti’nin 2023’e girişiyle ilgili rahatsızlık duyan kesimler var. Diyelim ki bir parti kurdu arkadaşlarımız, diyelim ki bu parti tek başına iktidara geldi, bu çok büyük bir başarı olur, tebrik ederiz. Dünya görüşünü bildiğimiz arkadaşlar çıkmış başarılı olmuş diyelim. Veya AK Parti içinde bütünleşme olmuş, yeni 10 yıllara yelken açmış. Ama eğer biz bu süreci yönetmeyi beceremezsek korkarım ki, aradan hiç beklemediğimiz farklı siyasi anlayışların gelip iktidar olacağıdır.

"Dış güçlerle bağlantıları olduğuna inanmıyorum"

Eğer aklımızı kullanamazsak, toparlayıcı olamazsak, bu bizlere yar edilmez, başkalarına yar edilir. Emperyalizmi, dış güçleri orada aramak lazım. Arkadaşlar arasında aramayı ben pek doğru bulmuyorum. Dış güçlerin desteğiyle parti kuracaklarına inanmıyorum. Bizim hiç bir -ne ayrılmak isteyen, ne de konuşan- arkadaşımızın böyle yapılarla beraber olacağına inanmıyorum. Netice ne olur, şu anda dostken, birlikte aynı masa etrafında yemek yerken, birbirine selam veremeyecek noktaya geldiğimiz an, bir başka kesimin seçim zaferlerini kutladığını görürüz. Büyük oyun orada olmuş olur.