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Faruk Çelik: Acılı analarımız devlete güveniyor

Eski Bakan Faruk Çelik, Diyarbakır’da HDP tarafından evlatları dağa kaçırılan ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemiyle ilgili,”Acılı analarımız devletine güvenerek seslerini yükseltiyor” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:18
Faruk Çelik: Acılı analarımız devlete güveniyor

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

Eski Bakan Faruk Çelik, çoçuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'den itibaren HDP’nin Diyarbakır il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemi ve terörle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çelik,”Terör 82 milyonun ortak sorunu. Çözüme dair bugüne kadar doğrusu-yanlışı ile pek çok şey söylendi, yazıldı ve yapıldı. Çözüm adına gelinen nokta çok önemli” dedi.

Bölge insanımız devlete ulaşmalı

Terör sorununun çözümüyle ilgili önerilerde bulunan Faruk Çelik, “Terör sorununun çözümü için bölge insanımızın karşılaştığı sorunlarla ilgili olarak devlete en kısa sürede ulaşabilmesi. Devletin bu sorunlara karşı acil ve adil müdahalesi, vatandaşın çözüm için başka adres aramayacağı  bir ortamın sağlanması olmazsa olmazdır” ifadelerini kullandı.

Güven ortamı günlük olmamalı

Çelik, “Güven ortamı günlük, mevsimlik olmamalı. Vatandaş devletine güvenecek ki devletin yanında mücadeleye girebilsin. Acılı analarımız devletine güvenerek seslerini yükseltiyor. Anaların feryadı özellikle bölge insanının büyük desteğiyle dağları eritecek güce kavuşmalıdır” dedi.

 

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:18
  1. Faruk Çelik
  2. HDP
  3. Diyarbakır
  4. terör

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