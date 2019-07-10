Faruk Bildirici'ye CHP kıyağı! Aydin Doğan'ın artığı RTÜK'e kapak attı
Uzun zaman kartel medyasının patronu Aydın Doğan bünyesindeki Hürriyet gazetesinde görev yapan Faruk Bildirici, CHP’nin kontenjanından RTÜK’e girdi.10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:11
Milli ve manevi değerlere yönelik 'savaş' vermesiyle bilinen "pornoculuktansabıkalı" Aydın Doğan'ın Demirören grubuna satttığı Hürriyet gazetesinde okur temsilcisi müdürü olarak görev yapan Faruk Bildirici, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) girdi.
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CHP'den Faruk Bildirici'ye kıyak
Doğan Medya'yı 916 milyon dolar bedelle Demirören ailesine satan Aydın Doğan'ın artığı Bildirici'ye CHP sahip çıktı.
Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici, kontenjanından RTÜK'e girmesi 'Aydın Doğan artığına büyük kıyak' olarak yorumlandı.
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