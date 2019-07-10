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Faruk Bildirici'ye CHP kıyağı! Aydin Doğan'ın artığı RTÜK'e kapak attı

Uzun zaman kartel medyasının patronu Aydın Doğan bünyesindeki Hürriyet gazetesinde görev yapan Faruk Bildirici, CHP’nin kontenjanından RTÜK’e girdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:11
Faruk Bildirici'ye CHP kıyağı! Aydin Doğan'ın artığı RTÜK'e kapak attı

Milli ve manevi değerlere yönelik 'savaş' vermesiyle bilinen "pornoculuktansabıkalı" Aydın Doğan'ın Demirören grubuna satttığı Hürriyet gazetesinde okur temsilcisi müdürü olarak görev yapan Faruk Bildirici, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) girdi.

Hürriyet’te yeni patrona ilk yaranan bakın kim oldu!

CHP'den Faruk Bildirici'ye kıyak

Doğan Medya'yı 916 milyon dolar bedelle Demirören ailesine satan Aydın Doğan'ın artığı Bildirici'ye CHP sahip çıktı. 

Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici, kontenjanından RTÜK'e girmesi 'Aydın Doğan artığına büyük kıyak' olarak yorumlandı.

 

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:11
  1. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
  2. RTÜK
  3. Faruk Bildirici
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Aydın Doğan
  6. Hürriyet
  7. Hürriyet gazetesi

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