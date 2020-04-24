  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya

Faruk Bildirici: Sanırım ben de virüse yakalandım

CHP kontenjanından RTÜK'e kapak atan ve 31 Ekim itibariyle üyeliği düşürülen Faruk Bildirici, koronavirüse yakalanmış olabileceğini belirterek kendini karantinaya aldığını belirtti.

2020-04-24 15:00:00 - 2020-04-24 15:15:50
Faruk Bildirici: Sanırım ben de virüse yakalandım

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği 31 Ekim’de yapılan toplantıyla düşürülen Faruk Bildirici, Twitter'dan koronavirüse yakalanmış olabileceğini açıkladı.

20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük şikayetlerinin geçtiğini ancak yine de her ihtimale karşı kendisini karantinaya aldığını belirten Bildirici, gelecek hafta test yaptıracağını söyledi.

Sanırım ben de koronaya yakalandım. 20 gün kadar süren ateş, kas ağrısı, halsizlik ve kuru öksürük bitti. Bu süreçte c vitamini takviyesi, bol su ve ateş 39'a çıktığında parasetamol aldım, soğuk pres uyguladık.  Ama her ihtimale karşı karantinaya devam ediyorum. Test yaptırmadığım için kesin söylemek mümkün değil ama hastalık boyunca konuştuğum doktor arkadaşların da düşüncesi buydu.

Nefes alma sorunu yaşamadığım için hastaneye gitmemi istemediler, o yüzden test yaptırmadım. Antikor oluşması için beklemem gereken süre haftaya tamamlanacak. O zaman gidip test yaptıracağım, randevu da aldım. Ancak o zaman korona olup olmadığı kesinleşecek. Ben yine de bu ihtimale göre davrandım, halen de öyle devam ediyorum. Sadece deneyim aktarımı olması için yazıyorum.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat
Satılık 2016 Model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı